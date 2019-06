Weidel: Schlepper zur Rechenschaft ziehen und sie nicht noch unterstützen

Berlin (ots) - 50 deutsche Städte und Gemeinden wollen, nachbekunden von deren Repräsentanten, Migranten aufnehmen, welche dieSchlepperorganisation Sea Watch nach Europa zu bringen versucht.Die AfD-Fraktionsvorsitzende, Alice Weidel, erklärt dazu:"Städtischer Wohnraum wird immer knapper und die kommunaleInfrastruktur in ganz Deutschland verfällt zusehends. Anstatt dieseProbleme anzugehen, heischen die Vertreter dieser Städte undGemeinden lieber nach gutmenschlichem Applaus für künstlich zur Schaugestellte 'Humanität'.Die Verantwortlichen von sogenannten NGOs wie Sea Watch sind keineRetter, sondern Schlepper. Indem deutsche Städte und Gemeinden dieseunterstützen, handeln sie nicht nur gegen das Interesse ihrer Bürger,sie konterkarieren auch die Anstrengungen Italiens, gegen dieillegale Migration nach Europa vorzugehen.So kann die vielbeschworene europäische Solidarität nichtfunktionieren.Wir müssen unsere Partner in Südeuropa vielmehr beim Schutz dereuropäischen Außengrenzen unterstützen. NGOs, die sich alsMenschenschlepper betätigen, müssen auch in Deutschland endlich zurRechenschaft gezogen werden, anstatt auch noch staatliche Förderungzu erhalten!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell