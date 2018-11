Weidel: Migrationsanreize beseitigen, statt mit dem UN-Migrationspakt neue zu schaffen

Berlin (ots) - Von Januar bis Oktober sind wiederum mehr alshunderttausend illegale Einwanderer über das Mittelmeer nach Europagelangt. Auch in den vier vorangegangenen Jahren wurde diese Markejedes Mal überschritten. Die Fraktionsvorsitzende der AfD imDeutschen Bundestag fordert, bestehende Migrationsanreize zubeseitigen, statt über den UN-Migrationspakt neue Einladungenauszusprechen:"Die Zahlen der Internationalen Organisation für Migration strafenalle Beschwichtiger Lügen, die behaupten, die Migrationskrise seischon überstanden. Nichts ist gut: Die von Bundeskanzlerin AngelaMerkel ausgesprochene Einladung an jedermann, sich im deutschenSozialstaat niederzulassen, wirkt unvermindert fort und treibtunabsehbare Scharen von Migrationswilligen dazu, ihr Leben auf dergefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer zu riskieren. Auch indiesem Jahr sind wieder Tausende ums Leben gekommen.Um diese Katastrophe zu beenden, muss Deutschland endlich einklares Signal aussenden, dass illegale Einwanderer, egal, ob sie zuWasser, zu Lande oder auf dem Luftweg kommen, in Deutschland undEuropa nicht mehr aufgenommen und ausnahmslos zurückgewiesen undabgeschoben werden. Nur so kann die 'Mittelmeerroute' geschlossenwerden.Der UN-Migrationspakt schickt dagegen die Botschaft, dass illegaleMigration legalisiert und erleichtert werden soll, und kommt damiteiner unverantwortlichen Einladung an alle gleich, die in Nordafrikaund dem Mittleren Osten schon auf gepackten Koffern sitzen.Deutschland und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dürfendiesen Pakt deshalb auf keinen Fall unterzeichnen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell