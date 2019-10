Weidel: Linksextremer Meinungsterror hat viele parlamentarische Arme

Berlin (ots) - Die Fraktionsvorsitzende der AfD im DeutschenBundestag kommentiert die wiederholte Verhinderung vonVortragsveranstaltungen Andersdenkender durch gewaltbereiteLinksextremisten:"Linker Meinungsterror zerstört die Grundrechte der Rede- undMeinungsfreiheit und der Freiheit von Forschung und Lehre inDeutschland. Wenn binnen weniger Tage gewaltbereite Linksextreme inGöttingen einen Vortrag des früheren Bundesinnenministers Thomas deMaizière verhindern, in Hamburg eine Vorlesung von Bernd Luckesprengen und die Hamburger Universitätsleitung daraufhin dem FDP-Cheffaktisch Auftrittsverbot erteilt, läuft offenkundig etwas grundlegendschief in unserem Land.Die plötzliche Aufregung über diese Fälle erinnert an die Parabelvom Biedermann und den Brandstiftern. Der Terror linksextremerGewalttäter gegen Andersdenkender ist nichts Neues in Deutschland.Solange es Politiker und Anhänger der AfD traf, haben dieBiedermänner in den Redaktionen und Parteizentralen weggeschaut odergar mehr oder weniger heimlich applaudiert. Jetzt, da derlinksextreme Gesinnungsterror sich offen gegen sein eigentliches Zielrichtet, nämlich die gesamte bürgerliche Mitte der Gesellschaft undalles, was nicht radikal links ist, ist der Katzenjammer groß.Es reicht nicht, die linksextremen Täter zu verurteilen. Wirmüssen auch offen darüber reden, wer sie all die Jahre ermuntert undverhätschelt und so erst zur Gefahr für die freiheitliche Demokratiegemacht hat. Linksextreme Strukturen werden unter dem Vorwand des'Kampf gegen rechts' mit Steuergeld gefüttert und politisch gedeckt,linksextreme Täter als 'Aktivisten', 'Antifaschisten', 'Chaoten','Autonome' und dergleichen verniedlicht, Einpeitscher undStichwortgeber wie der Berliner Politologe Hajo Funke in Medien undpolitischen Statements herumgereicht, als wären sie objektive'Wissenschaftler'.Es ist bezeichnend, dass nicht nur die HamburgerUniversitätsleitung, sondern auch die grüne WissenschaftssenatorinKatharina Fegebank sich nicht hinter den angegriffenenHochschullehrer gestellt und den Vortrag des FDP-Chefs feigeverhindert haben. Bei Linken, Grünen und SPD haben linksextremeFreiheitsfeinde erschreckend viele Sympathisanten und Unterstützer.Der linksextreme Meinungsterror hat nicht nur viele parlamentarischeArme, sondern auch eine ganze Reihe von Wasserträgern undKollaborateuren in der Exekutive."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell