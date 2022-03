Weidel in Impfpflichtdebatte: 'Sie reiten ein totes Pferd'

BERLIN (dpa-AFX) - In der ersten Beratung über die mögliche Einführung einer Corona-Impfpflicht hat AfD-Fraktionschefin Alice Weidel die Befürworter eines solchen Schrittes dazu aufgerufen ihre Anträge zurückzuziehen. "Sie reiten ein totes Pferd, bitte steigen Sie ab", sagt sie am Donnerstag bei der Debatte im Bundestag. Die Argumente für die Impfpflicht seien von Anfang an schwach gewesen und inzwischen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. "Es gibt keine legitime und verfassungsrechtlich zulässige Rechtfertigung für die Einführung einer Impfpflicht gegen Covid-19." Diese verletze zentrale Grundrechte. Der CDU-Abgeordnete Sepp Müller warb um Zustimmung für den Antrag der Union zum Aufbau eines Impfregisters. Dieser sei mehrheitsfähig. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Impfpflicht tot. Es gibt keine Mehrheit in diesem haus für eine allgemeine Impfpflicht ab 18."/sam/bw/jr/DP/zb