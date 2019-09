Weidel/Gauland: Weiterhin bürgerliche Mehrheit in Österreich

Berlin (ots) - Die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alice Weidel und Alexander Gauland äußern sich zumErgebnis der Nationalratswahl in Österreich:Weidel:"Ich wünsche der FPÖ nach den schmerzlichen Verlusten bei derNationalratswahl viel Erfolg bei ihrer Neuaufstellung. Die FPÖ spielttrotz des Rückschlages auch weiterhin eine entscheidende Rolle in derösterreichischen Politik. Sie ist und bleibt ein Garant für einePolitik, die konsequent die Interessen der Bürger vertritt."Gauland:"Nach der Wahl zum Nationalrat gibt es weiterhin eine bürgerlicheMehrheit in Österreich. Der deutliche Sieg von Sebastian Kurz zeigt,dass konservative Parteien erfolgreich sind, wenn sie eine klareFlüchtlingspolitik vertreten.Auch in anderen europäischen Ländern sind Parteien, die eineAnti-Flüchtlingspolitik betreiben und sich für eine konsequenteGrenzsicherung einsetzen, erfolgreich, wie etwa die dänischenSozialdemokraten mit ihrer restriktiven Asylpolitik zeigen.Ich fürchte allerdings, dass sich die Altparteien in Deutschlanddieser Erkenntnis weiterhin verweigern werden."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell