Berlin (ots) - Zur "Mitte-Studie" der SPD-nahenFriedrich-Ebert-Stiftung teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion imDeutschen Bundestag, Alice Weidel und Alexander Gauland, mit:"Die 'Mitte-Studie' der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt uns, dasswir mit der AfD-Fraktion auf dem richtigen Weg sind: Unsere Ideenverfestigen sich in der Bevölkerung, rechtspopulistischeEinstellungen sind nach Erkenntnis der Forscher 'stabil' und 'in derMitte normaler geworden'.Natürlich wissen wir, dass mit der Studie der SPD-nahenFriedrich-Ebert-Stiftung der Rechtspopulismus und insbesondere dieWähler der AfD diskreditiert und als angebliche Demokratiefeindegebrandmarkt werden sollen. Doch das wird nicht gelingen: Zum Glückfinden vernünftige Einsichten, wie etwa die Kritik an Merkelsunverantwortlicher Flüchtlingspolitik, immer mehr Zustimmung in derMitte der Gesellschaft. Gleichzeitig macht die Studie endgültigdeutlich, dass wir als größte Oppositionsfraktion in der Mitteverankert und kein Randphänomen sind.Erfreulich ist auch, dass laut der Studie lediglich zwei bis dreiProzent der Befragten rechtsextreme Einstellungen vertreten. DerVersuch unserer politischen Gegner, uns und unsere Wähler mit demRechtsextremismus in Verbindung zu bringen, ist also Unsinn.Auch die hohe Zustimmung der Bevölkerung zur Demokratie machtdeutlich, dass Rechtspopulismus und Demokratie keine Gegensätze sind- im Gegenteil: In dem wir die Sorgen und Nöte eines wachsenden Teilsder Bevölkerung aufgreifen und in die Parlamente tragen, beleben undstärken wir die Demokratie in Deutschland."