Weidel/Gauland/Meuthen: Herr Juncker, treten sie zurück

Berlin (ots) - Angesichts des angeschlagenen Gesundheitszustandsvon EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilen derAfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen sowie die Vorsitzenden derAfD-Fraktion im Bundestag, Dr. Alice Weidel und Dr. AlexanderGauland, mit:"Der erschütternde Auftritt von EU-KommissionspräsidentJean-Claude Juncker am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel hat deutlichgemacht, dass Juncker offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, seinAmt mit voller Kraft auszuüben. Wir fordern Herrn Junker daher auf,aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt alsEU-Kommissionspräsidenten zurückzutreten."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell