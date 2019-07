Weidel/Gauland: Gratulation an Boris Johnson

Berlin (ots) - Die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, AliceWeidel und Alexander Gauland, gratulieren Boris Johnson zu seinerWahl zum Vorsitzenden der britischen Konservativen.Alice Weidel erklärt:"Unsere Glückwünsche gehen nach London an Boris Johnson. Er wirdder künftige Regierungschef in der Downing Street. Für diese Aufgabeund die kommenden Herausforderungen wünschen wir ihm alles Gute! Ichbin zuversichtlich, dass es ihm gelingen kann, die nun schon Jahreandauernde Hängepartie um den Brexit zügig zu beenden und für klareVerhältnisse zu sorgen. Die mangelnde Kompromissbereitschaft Brüsselshat dazu geführt, dass nun ein harter Brexit sehr wahrscheinlichwird. Die EU-Granden bekommen somit den britischen Premierminister,den sie verdienen."Alexander Gauland sagt dazu:"Boris Johnson hat in der Urabstimmung der Torys einenüberragenden Sieg erzielt und damit ein starkes Mandat erhalten, denBrexit entschlossen umzusetzen. Ich wünsche ihm dafür eine glücklicheHand! Ich erwarte von den verantwortlichen Politikern in Berlin undBrüssel, dass sie alles dafür tun, gemeinsam mit dem neuen britischenRegierungschef zu einer für alle Beteiligten akzeptablen Lösung zukommen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell