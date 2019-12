Weidel/Gauland: Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland ist ein fatales Signal

Berlin (ots) - Zum geplanten Treffen der Bundesregierung mitWirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zur Einwanderung von Fachkräften äußernsich die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel undAlexander Gauland.Alice Weidel:"Mit der geplanten Anwerbung von ausländischen Fachkräften sendet dieBundesregierung ein fatales Signal. Bereits jetzt sind viele der Zuwanderer, diein den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, arbeitslos.Gleichzeitig wandern immer mehr deutsche Fachkräfte aus.Zwischen 2010 und 2018 stieg die Zahl der arbeitslosen Ausländer nach Angabender Bundesregierung um 33 Prozent, die Zahl der arbeitssuchenden Ausländer sogarum rund 65 Prozent. Diese Zahlen sind umso erschreckender, da während derFlüchtlingskrise immer wieder versichert wurde, unter den Flüchtlingen seienviel Fachkräfte.Mit der geplanten Anwerbung von Fachkräften im Ausland wird sich das Problem derZuwanderung in die Sozialsysteme weiter verschärfen. Am Ende wird es heißen: Wirriefen Fachkräfte und Sozialhilfeempfänger kamen. Es wäre daher sinnvoller zuversuchen, die Abwanderung von Fachkräften aus Deutschland zu stoppen."Alexander Gauland:"Solange die deutschen Grenzen nicht konsequent kontrolliert werden und jederzurückgewiesen wird, der versucht, unberechtigt nach Deutschland einzureisen,darf es keine Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland geben.Es mag in einigen Branchen tatsächlich einen Mangel an Fachkräften geben, dochdie nun geplante Anwerbung im Ausland wird daran kaum etwas ändern. Zu groß istzudem die Gefahr, dass damit das Lohndumping verschärft wird, denn ausländischeFachkräfte verdienen im Durchschnitt deutlich weniger als ihre deutschenKollegen.Dass die Wirtschaftsverbände ein Interesse an mehr Zuwanderung haben, ist keineÜberraschung: Der Bedarf der Wirtschaft an billigen Arbeitskräften wird niemalsgestillt sein. Doch auch wenn der Zustrom von immer mehr Arbeitskräften ausaller Welt im Interesse der Wirtschaft ist, im Interesse unseres Sozialstaatesist er ganz bestimmt nicht."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4470026OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell