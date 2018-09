Weidel: Flut sicherheitsrelevanter Hinweise bestätigt Risiken unkontrollierter Asyl-Zuwanderung

Berlin (ots) - Medienberichten zufolge hat im vergangenen Jahrlaut Mitteilung der Bundesregierung das BAMF über zehntausendHinweise über sicherheitsgefährdende Aktivitäten von Asylbewerbern andas Bundesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet. Das bedeutet eineVervierfachung der Zahl der Meldungen gegenüber dem Vorjahr. DieFraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidelkommentiert die Zahlen:"Bei diesen Zahlen müssen alle Alarmglocken schrillen. 2017 gab essogar zwanzigmal mehr sicherheitsrelevante Hinweise zu Asylbewerbernals noch 2015. Wegen Überlastung der beteiligten Behörden konnte denHinweisen nicht adäquat nachgegangen werden. Das heißt im Klartext:Die Sicherheitslage hat sich durch die von Bundeskanzlerin AngelaMerkel in Gang gesetzte unkontrollierte Asyl-Einwanderung dramatischverschlechtert, und die Risiken sind bis heute nicht geringergeworden.Wer ins Land gekommen ist und was Asyl-Zuwanderer hier alles imSchilde führen könnten, ist für die Behörden offenbar noch immer eine,Black Box'. Statt alle Energien darauf zu richten, die Lage endlichunter Kontrolle zu bekommen, enthauptet die GroKo das Bundesamt fürVerfassungsschutz wegen parteipolitischer Intrigen und schickt denerfahrenen Sicherheitsmann Hans-Georg Maaßen in die Wüste. Das istmehr als Torheit, das ist ein fahrlässiges Spiel mit der Sicherheitder Bürger."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57224Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell