Berlin (ots) - Zum Auslaufen des vorläufig letzten Hilfsprogrammsfür Griechenland erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD imDeutschen Bundestag Alice Weidel:"Eurogruppen-Chef Mario Centeno verbreitet Fake News: Griechenlandist nicht gerettet, und es kann auch nicht finanziell auf eigenenBeinen stehen. Das Land ist nach wie vor hoffnungslos überschuldet.Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das nächste 'Rettungspaket' nachdem angeblich letzten fällig wird.Auch die bisher geflossenen 289 Rettungsmilliarden werden dieGläubiger absehbar nicht wiedersehen. Die Streckung der Rückzahlungbis zum St.-Nimmerleins-Tag ist ein Bilanztrick, um zu verschleiern,dass Deutschland und die anderen Geberländer gutes Steuerzahlergelddem schlechten in ein Fass ohne Boden hinterhergeworfen haben.Für Griechenland gibt es nur einen Ausweg aus der Abwärtsspirale:Den Ausstieg aus dem Euro. Der Starrsinn der Euro-Lenker, die dasLand um jeden Preis in einer Währung festhalten, die der eigenenWirtschaftskraft nicht entspricht, kommt die Bürger in Deutschlandund Griechenland teuer zu stehen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell