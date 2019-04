Weidel: Deutschland muss von Target-2-Gläubigerländern Sicherheiten einfordern

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Berlin (ots) - Die Fraktionsvorsitzende der AfD im DeutschenBundestag, Alice Weidel, kommentiert den erneuten starken Anstieg derdeutschen Target-2-Forderungen auf den zweithöchsten Stand seitBestehen des Euro:"Die Target-2-Forderungen der Deutschen Bundesbank sind einFieberthermometer der Euro-Krise. Allein die italienische Notenbankschuldet der Bundesbank mehr als 400 Milliarden Euro, fast die Hälfteder Gesamtforderungen. Angesichts der sich zuspitzenden Banken- undWirtschaftskrise in Italien ist das purer Sprengstoff.Faktisch sind die Target-2-Forderungen der Bundesbank einunbegrenzter zinsloser Überziehungskredit an die überschuldetenEU-Südstaaten, ohne dass eine Handhabe zur Geltendmachung derForderungen besteht. Über das Target-2-System finanziert Deutschlandnicht nur die Exporte seiner Unternehmen in diese Länder selbst,sondern trägt auch die Risiken des Anleihenkaufprogramms der EZB undder Kapitalflucht aus dem Süden, die diese Salden aufblähen.Das Schneeballsystem funktioniert nur, solange der Euro bestehtund kein Land die Gemeinschaftswährung verlässt. Das ist eingigantisches Erpressungspotenzial gegen Deutschland: Fast eineBillion unseres Volksvermögens steht im Risiko, um die Weiterexistenzder Fehlkonstruktion Euro zu gewährleisten.Die Euro-Krise ist nicht zurück, sie war nie weg. Deutschland mussunverzüglich auf einen schrittweisen Ausgleich der Salden bestehenund sich reale Sicherheiten für die ausstehenden Forderungenüberschreiben lassen. Das durchschnittliche Haushaltsvermögen in denHauptschuldnerländern Italien und Spanien, aber auch der meistenanderen Euro-Krisenstaaten ist deutlich höher als das der Deutschen.Es ist unverantwortlich, das Euro-Glücksspiel zu Lasten des deutschenVolksvermögens noch länger fortzusetzen."