Weidel: Bundesregierung steuert Deutschland in die energiepolitische Katastrophe

Berlin (ots) - Die Unternehmungsberatung McKinsey hat einevernichtende Bilanz der deutschen Energiewende vorgelegt.Dazu teilt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Alice Weidel, mit:"Die Bundesregierung steuert Deutschland sehenden Auges in dieenergiepolitische Katastrophe. Aufgrund der verantwortungslosenEnergiewende sinkt die Versorgungssicherheit in Deutschlanddramatisch, bereits für Mitte des kommenden Jahrzehnts prognostiziertMcKinsey erste Engpässe in der Stromversorgung. Diese Situation wirdsich durch die geplante Abschaltung aller Atom- und Kohlekraftwerkedramatisch verschärfen. Schon in diesem Sommer gab es mehrerekritische Situationen, die das Stromnetz in Deutschland an den Randdes Zusammenbruchs geführt haben. Für eine führende Industrienationwie Deutschland sind das alarmierende Anzeichen, die unserenWohlstand gefährden.Trotz dieses verhängnisvollen Kurses gelingt es derBundesregierung nicht einmal, mit der Energiewende die selbstgesetzten Ziele zur CO2-Reduzieurng zu erreichen. Was für einDesaster. Und auch finanziell erweist sich die Energiewende für dieBürger immer mehr als ein Albtraum: Bereits heute liegt derHaushaltsstrompreis hierzulande 45 Prozent über dem europäischenDurchschnitt. Dabei entfallen 54 Prozent des deutschen Strompreisesauf Steuern. Die Energiewende ist im höchsten Maße ungerecht.Wir brauchen daher umgehend einen radikalen Wechsel in derEnergiepolitik: Weg von einer ideologisch motivierten Politik, dieunseren Wohlstand gefährdet, hin zu einer vernünftigen Politik, dielangfristig die Versorgungssicherheit in Deutschland garantiert, dienicht nur für unsere Wirtschaft lebensnotwendig ist. Dieverhängnisvolle Energiewende muss so schnell wie möglich gestopptwerden!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell