Weidel: Allensbach-Umfrage bedeutet Bankrotterklärung durch die Bürger für die GroKo

Berlin (ots) - Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, AliceWeidel, kommentiert eine aktuelle Umfrage des Instituts für DemoskopieAllensbach, derzufolge das Vertrauen der Bürger in die Leistung der Regierungund die politische Stabilität des Staates erosionsartig verfallen ist:"Die Bürger haben die GroKo-Minderleister genau durchschaut: Diese Regierungwird nur noch durch die blanke Angst vor dem Verlust von Macht und Postenzusammengehalten. Dafür nimmt sie in Kauf, mit faulen Kompromissen und planlosemAktionismus das ganze Land gegen die Wand zu fahren.Die Eigenlobhymnen, mit denen die GroKo-Größen sich das eigene Versagenschönreden, sind nur ein dünner Vorwand zum Weiterwursteln. Außerhalb dereigenen Filterblase erreichen die abgehobenen Sprüche keinen mehr. Mit diesenUmfrageergebnissen hat die Bundesregierung ihre Bankrotterklärung durch dieBürger schwarz auf weiß.Von der Amtszeit dieser Bundeskanzlerin wird als Fazit übrigbleiben, dass ihreRegierung die politischen Institutionen dieses Landes und das Vertrauen derBürger in die Funktionsfähigkeit des Staates zutiefst erschüttert hat.Neuwahlen wären in einer solchen Lage das Gebot der Stunde, um dem Elend einEnde zu bereiten. Aber diese Regierung ist zu nichts mehr fähig - nicht einmalmehr zum Koalitionsbruch."