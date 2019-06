Stuttgart (ots) -Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 25. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerFür duftig und weiche Wäsche verwenden viele Verbraucher*innenWeichspüler im letzten Waschgang. Doch kaum jemand weiß, aus was diekationischen Tenside bestehen, die darin enthalten sind. Oft sind estierische Schlachtabfälle, in denen Keime gut reifen können. Diesekönnen sich in der Waschmaschine festsetzen und einen Schleimfilmbilden. Sogar fortpflanzungsgefährdende Inhaltsstoffe zeigenRecherchen von "Marktcheck". Zu sehen im SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin am Dienstag, 25. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWRFernsehen.Weitere Themen der Sendung:Hohe Strompreise - wie Verbraucher zur Kasse gebeten werdenEin Großteil der Stromversorger hat die Preise zum Jahresbeginnangehoben. Teilweise in einem Ausmaß, das Verbraucherschützer auchmit gestiegenen Kosten nicht nachvollziehen können. Besonders beiStromverträgen gilt: treue Kund*innen zahlen mehr. Wer also häufigerwechselt, kann sparen.Marktcheck mischt sich ein - wer haftet, wenn Rail & Fly nichtfunktioniert?Ein Ehepaar aus Denzlingen hat für die Reise nach Dubai einbequemes Rail & Fly-Ticket gebucht. Doch der Zug fiel aus und keinerwollte den beiden die Kosten von mehr als 500 Euro der dadurchangefallenen Taxifahrt erstatten. Wer muss haften?"Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn hakt nach.Wenn Pollen Probleme machen - was hilft bei Allergien?Ob Gräser, Erdbeeren oder Hausstaubmilben - fast jede*r Drittereagiert auf Pollen oder andere Stoffe allergisch. Die Lebensqualitätkann dadurch erheblich eingeschränkt sein. Immer mehr Menschen trifftes noch im Alter. Weitere natürliche Auslöser, beispielsweise derEichenprozessionsspinner, können auch für Menschen, die nichtallergisch sind, gefährlich werden. "Marktcheck"-GesundheitsexperteLothar Zimmermann erklärt, was Betroffene tun können und welcheBehandlungsmöglichkeiten es gibt."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck sowieauf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.swr.de/kommunikation.Fotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski,0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell