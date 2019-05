Weiche Ziele in einer Ära harter Macht - ein Appell an die Europäische Union von der Kammer der Nationalen Allianz aus Kambodscha

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - Kleidung, Schuhe undReisegüter machen 80 Prozent aller Exporte von Kambodscha aus. ImJahr 2018 erreichte der kombinierte Verkaufsumsatz nach Europa und indie USA 8,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht mehr als einemDrittel (rund 38 Prozent) des kambodschanischen Bruttoinlandsprodukts(BIP) - das wären rund 7 Milliarden Dollar pro Jahr. Kambodscha istder sechstgrößte Lieferant der USA für Bekleidung und der viertgrößtefür Schuhe. Auf dem europäischen Markt steht das Land auf Platz Fünfals Schuh- und Bekleidungsproduzent und die Exportzahlen steigenweiterhin. Wir, die Unterzeichner dieser Erklärung, gehören zu denmehr als 700.000 Männern und Frauen, die für den größtenBeschäftigungssektor des Landes arbeiten. Wir sind sehr besorgt überdie Aussicht, unseren schwer erarbeiteten Lebensunterhalt zuverlieren."Ich bin ein stolzer Arbeiter und bin dankbar dafür, dass ichmeine Familie ernähren kann", sagt Thy Kanhana, ein Arbeiter in derBekleidungsindustrie. "Ich habe Fertigkeiten. Ich bin autark. DieHoffnung auf eine bessere Zukunft leitet mich jeden Tag."Die Europäische Union (EU) hat einen Prozess in Gang gesetzt, derzur Aussetzung ihres Handelsabkommens unter dem Motto "Everything ButArms" (Alles außer Waffen, abgekürzt EBA) mit Kambodscha führenkönnte. Die EBA-Regelung erlaubt es den EU-Mitgliedern, Produkte(außer Rüstungsgütern) zoll- und kontingentfrei zu importieren.In einem gemeinsamen Brief sagen die American Apparel & FootwearAssociation, die Fair Wear Foundation, die European Branded ClothingAlliance, die Federation of the European Sporting Goods Industry undSocial Accountability International, dass der Verlust desEBA-Abkommens "die jahrzehntelangen Anstrengungen unterminieren wird,die die Regierung unternommen hat, um eine erfolgreiche Industrie zuentwickeln, die sowohl der kambodschanischen Wirtschaft als auch derkambodschanischen Bevölkerung enorme Vorteile gebracht hat." Leidersprechen manche mit gespaltener Zunge. Während sie ihre Sorge umRechte und Löhne zum Ausdruck bringen, versuchen sie, ihre Kostenniedrig zu halten, und einige Unternehmen haben damit gedroht, ihreProduktion an andere Orte zu verlegen."Seit vielen Jahren ist Kambodscha ein Spielball in einemriskantem Spiel, bei dem externe Akteure alles gleichzeitig habenwollen", sagt Som Aun, Präsident der NACC (National Union AllianceChamber of Cambodia). "Es ist an der Zeit, sich mit den Realitäteneiner sich rasant verändernden Welt auseinanderzusetzen."Die National Union Alliance Chamber of Cambodia schätzt, dass dieAussetzung des EBA-Tarifsystems die Lebensgrundlagen von etwa dreiMillionen Arbeitnehmern und ihren Familien direkt beeinträchtigenwird. Schätzungen zufolge könnten etwa 43 Prozent derBekleidungsarbeiter (fast 225.000 Menschen) und 20 Prozent derSchuharbeiter (mehr als 20.000 Menschen) arbeitslos werden.Untersuchungen legen nahe, und die Geschichte belegt dies, dassWirtschaftssanktionen zu einer Zunahme der Armut führen -insbesondere bei Frauen, Minderheiten und anderen marginalisiertenGruppen.Jenseits von "Everything But Arms" (Alles außer Waffen) in der EUgibt es in den USA auch das Motto "Everything But Assistance" (Allesaußer Unterstützung). Politiker in Washington haben einenGesetzentwurf eingebracht, der, wenn er in Kraft gesetzt wird, vonder US-Regierung verlangen würde, die bevorzugte BehandlungKambodschas beim Handel zu überprüfen. Die US-amerikanischeHandelskammer in Kambodscha sagt, dass diese Maßnahme kontraproduktivist. "Wir glauben, dass die Verwendung dieses Prozesses als Mittel,um eine politische Botschaft zu senden, die nichts mit dem Geist desHandelsgesetzes von 1974 zu tun hat, den guten Willen und denFortschritt, den dieses System unter gewöhnlichen kambodschanischenBürgern geschaffen hat, drastisch verringern wird."Wir leben dort, wo der Schuh auf den Boden trifft. Wo der Ärmelauf das Handgelenk trifft. Wir arbeiten schwer. Wir leben von derHand in den Mund, aber unser Los verbessert sich. Die Löhne sind imletzten Jahr um 7 % gestiegen, und wir sind entschlossen, uns umweitere Anpassungen zu bemühen. Das werden wir zu unseren eigenenBedingungen tun, zum von uns gewählten Zeitpunkt und in unserereigenen Nation.Wenn Sie den arbeitenden Männern und Frauen in Kambodscha helfenwollen, dann behalten Sie die EBA und bevorzugte Behandlung beimHandel bei.Die Männer und Frauen der NACC (Die Kammer der Nationalen Allianzin Kambodscha vertritt mehr als 400.000 Arbeiter im verarbeitendenGewerbe).Pressekontakt:Herr Som Aun, Präsident, NACC, Tel.: + 855-12-866-682,E-Mail:som_aun@yahoo.comOriginal-Content von: National Union Alliance Chamber of Cambodia, übermittelt durch news aktuell