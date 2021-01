Weichai Power: Mächtig unter Strom!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Der am 28. Oktober auf dem Niveau von 1,51 Euro gestartete Anstieg ließ die Weichai Power-Aktie bis zum 24. November auf ein Hoch bei 1,95 Euro vordringen. Hier nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass der Kurs anschließend in eine Korrektur überging. Sie dauerte bis zum 23. Dezember an und endete auf einem Tief bei 1,54 Euro.

Der anschließende Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung