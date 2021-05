Weichai Power-Aktie: Ein schwacher Trost!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Gute Neuigkeiten zur Weichai Power-Aktie zu finden fällt dieser Tage mehr als schwer. In den letzten Tagen konnten die Bullen immerhin eine charttechnische Unterstützung bei 1,75 Euro verteidigen. Das ist aber auch schon so ziemlich das einzig Positive, was es über den Titel zu berichten gibt.

Die Zugewinne von über 60 Prozent in den ersten sechs Wochen des laufenden Jahres sind damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung