Weichai Power-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

In den vergangenen Tagen haben die Bullen sich bei der Weichai-Power-Aktie erneut in eine gute Ausgangsposition gebracht. Es gelang ihnen, die im Anschluss an das Hoch vom 16. Februar bei 2,85 Euro gestartete Abwärtsbewegung am 12. April auf einem Tief bei 1,97 Euro zu stoppen und einen neuen Anstieg einzuleiten.

Er konnte bis zum Freitag fortgesetzt werden und bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung