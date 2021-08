Weichai Power-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die Weichai Power-Aktie ist am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet und hat sich dabei über den charttechnischen Widerstand bei 18,60 Hongkong-Dollar (HKD) geschoben. Am Ende des Tages beliefen sich die Kurszuwächse auf 13,53 Prozent. Die Aktie verabschiedete sich knapp unterhalb des Tageshochs von 19,84 HKD aus dem Handel. Dabei handelte es sich um ein neues 3-Monats-Hoch.

Am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung