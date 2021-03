Weichai Power-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die Weichai Power-Aktie hat in den ersten sechs Wochen des neuen Jahres einen fulminanten Kursanstieg vollzogen. Mit dem Sprung über das November-Hoch bei 18,30 Hongkong Dollar (HKD) wurde Mitte Januar ein starkes Kaufsignal ausgelöst, da das November-Hoch zugleich die Signallinie einer Doppelbodenformation bildete. Am 16. Februar stieg die Aktie auf ein Hoch bei 26,40 HKD und schwenkte anschließend in eine Gegenbewegung



