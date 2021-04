Weichai Power-Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die Weichai Power-Aktie befindet sich seit Mitte Februar in einem kräftigen Abwärtstrend. Damals war der Anteilsschein 26,40 Hongkong Dollar (HKD) wert. In dieser Woche kam der Kurs an der Heimatbörse in Hongkong bis auf 18,60 HKD zurück und testete das im Juni erreichte 2020er-Hoch. Der Test verlief zunächst erfolgreich. Die Käufer zeigten eine Reaktion und bescherten der Aktie zum Handelsende Kursgewinne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung