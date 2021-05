Weichai Power-Aktie: Der Wasserstoff-Hedgefonds schwächelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Bereits seit längerer Zeit hält der chinesische Motorenhersteller Weichai Power eine strategische Beteiligung an dem deutschen Automatisierungsspezialisten Kion Group in Höhe von 45,2 %. Bekanntheit erlangten die Chinesen an der Börse in letzter Zeit aber vor allem durch ihre Wasserstoff-Investitionen. Früh, als die Aktienkurse noch am Boden lagen, sicherte der sich auf dem absteigenden Ast befindliche Motorenhersteller lukrative große Aktienpakete an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



