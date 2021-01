Weichai Power Aktie: Die Richtung stimmt!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die Weichai Power Aktie ist gerade dabei die Widerstandszone in Form der fallenden Trendlinie zu durchbrechen. So gesehen zeigen die Bullen Stärke und aktivieren weitere Preisziele auf der Oberseite. Es ist hier an die Marken von 2,80 und 3,00 Euro zu denken. Aber auch die Zone von 3,30 Euro ist im Fokus.

