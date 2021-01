Weichai Power-Aktie: Keine Korrektur in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die Weichai Power Aktie ist in den letzten Tagen weiter angestiegen und hat damit die kurzfristige Korrektur hinter sich gelassen. Bereits zuvor ist der Kurs der Weichai Power Aktie stark gestiegen und hat ein neues Hoch erreicht. Gut zu erkennen ist, dass der Anstieg zusammen mit einem gewaltigen Anstieg im Handelsvolumen einherging. Anleger haben also gezielt in den Aufwärtstrend hineingekauft und ...



