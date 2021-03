Weichai Power-Aktie: Frühzeitig grün aufgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Der Name Weichai Power ist in Deutschland kaum bekannt. Hingegen kennen die meisten Anleger die Kion Group, einen deutschen Anbieter von Gabelstaplern und innovativen Lösungen für Lagertechnik und Lieferketten. Weichai Power hält an Kion 45,2 %, was jedoch nicht die einzige nennenswerte Beteiligung des chinesischen Automobilzulieferers ist.

Noch mehr im Fokus stehen derzeit die Aktienpakete an den Brennstoffzellenherstellern Ballard Power und Ceres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung