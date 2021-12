Weichai Power-Aktie: Der Fels in der Brandung

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Es fallen nicht alle chinesischen Aktien! Die Weichai-Power-Aktie konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen. Am Montag startete der Wert noch mit einem kleinen Plus von lediglich 0,29 Prozent Zugewinn an der Hong Kong Stock Exchance – ebenso am Dienstag.

Deutliche Kurssprünge hingegen am Mittwoch mit plus 8,8 Prozent sowie am Donnerstag mit plus 7,16 Prozent. Am Freitag, zum Wochenschluss trat der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung