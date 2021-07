Weichai Power-Aktie: Ausgesprochen interessant – ein W?

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Das chinesische Unternehmen Weichai Power ist keine kleine Klitsche oder gar ein Startup – sondern ein grundsolides Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Beteiligungen am Gabelstalper-Hersteller Kion (circa 45 Prozent Anteil) oder Joint Ventures mit bekannten anderen Namen aus der Industrie gehören mit zum Unternehmen.

So hält Weichai Power auch eine 15-Prozent Beteiligung am kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power sowie an CERUS. Grundsätzlich darf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung