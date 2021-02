Weichai-Power-Aktie: Auf Wachstumskurs!

Die Weichai-Power-Aktie stieg am Dienstag um etwa 10 Prozent im Kurs. In der Vier-Wochen-Betrachtung zeigt sich sogar ein noch deutlicheres Plus von 42 Prozent. Trotz Corona-Pandemie steigerte das chinesische Automobil-Unternehmen seinen Jahresumsatz verglichen mit 2019 um vier Prozent.

Einige User des Finanztrends-Forums stufen die Aktie von Weichai Power derzeit noch als unterbewertet ein.



