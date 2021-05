Weichai Power-Aktie: Der Abwärtstrend wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Nachdem die Weichai-Power-Aktie am 23. Dezember bei 1,54 Euro ein Tief ausgebildet hatte, ging der Wert in eine neue Aufwärtsbewegung über. Sie erreichte am 20. Januar bei 2,38 Euro ein erstes Hoch wurde allerdings noch bis zum 16. Februar fortgesetzt, sodass die Bullen insgesamt bis auf 2,85 Euro vordringen konnten.

Auf diesem Niveau ging die Aktie anschließend in eine Korrektur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung