Weichai Power-Aktie: Der Abwärtstrend wird fortgesetzt

Die Weichai-Power-Aktie bildete am 23. Dezember bei 1,54 Euro ein Tief aus und startete anschließend einen neuen Anstieg. Er erreichte am 20. Januar bei 2,38 Euro ein erstes Hoch. Es konnte im Anschluss an eine kurze Korrektur deutlich überwunden werden, sodass der Kurs bis zum 16. Februar auf ein neues Hoch bei 2,85 Euro vordrang.

