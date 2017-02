Weiblich, solo, abenteuerlustig: Tipps und Reiseziele für allein reisende Frauen

Berlin (ots) - Alleine die Welt entdecken - was bei Männern schonlange selbstverständlich ist, erfreut sich auch bei Frauen immergrößerer Beliebtheit. Manchmal fehlt einfach die passendeReisebegleitung oder man kann sich nicht auf ein gemeinsames Zieleinigen. Doch das ist kein Grund, um zuhause zu versauern und seineTräume aufzuschieben. Anlässlich des Internationalen Frauentages am8. März haben die Urlaubspiraten ein paar Tipps zusammengetragen,worauf man als allein reisende Frau achten sollte und welche Zielesich für den Einstieg besonders eignen.Mit kurzen Trips in Europa startenWer noch nie allein unterwegs war und etwas Bammel hat, solltevielleicht nicht gleich mit einem Abenteuertrip in den Iran oderIndien starten, sondern einen sanften Einstieg wählen. Dafür bietensich Kurztrips innerhalb Europas an. Hier ist der Kulturschock nichtso groß und man findet sich einfach zurecht. Außerdem kann man sichmeistens gut auf Englisch verständigen. Um schnell Gleichgesinntekennenzulernen, kann man zum Beispiel eine Städtetour oder einenSprachkurs buchen. Mit ein bisschen Programm kommt auch keineLangeweile auf.Frauen, die schon routinierter im Alleinreisen sind, können auchentfernte Ziele wie die USA, Kanada, Neuseeland, Australien oderSüdostasien bereisen. Egal ob Strandurlaub, Kultur oder Roadtrip -hier ist für jeden Geschmack etwas geboten.Safety firstEtwas vorsichtiger sollte man als allein reisende Frau in Indien,muslimischen Ländern und Südamerika sein. Hier gilt vor allem:Niemals mit fremden Personen trampen, nicht in unlizensierte Taxiseinsteigen, vor allem nachts nicht allein in unsicheren Gegendenrumlaufen und Wertsachen nicht offen tragen. Außerdem sollte man sichvor der Reise über kulturelle Unterschiede informieren und sich ineinigen Ländern etwas "züchtiger" kleiden.Die travelriskmap bietet eine Übersichtskarte zu sicheren undunsicheren Reiseländern.Tipps gegen die EinsamkeitFast jeder, der schon allein unterwegs war, kennt Momente derEinsamkeit und des Heimwehs. Um dem vorzubeugen, kann man zumBeispiel immer etwas zu lesen, die Lieblingsmusik und Fotos vonFamilie und Freunden einpacken. In vielen Hostels gibt es gemeinsameAktivitäten und man kann in der Gemeinschaftsküche zusammen kochen.So spart man Geld und muss nicht allein am Tisch sitzen. Undinzwischen gibt es ja zum Glück fast überall WLAN und somit eineschnelle Verbindung nach Hause.Wer den mutigen Schritt gewagt hat, sich in das Abenteuer einerSingle-Reise zu stürzen, wird dafür mit neuem Selbstbewusstsein,vielen Erfahrungen und Bekanntschaften belohnt, die man als Pärchenoder Gruppe nicht gemacht hätte. Ein weiterer Vorteil: Man kannselbst entscheiden, wohin es gehen soll und sich einfach treibenlassen. Keine faulen Kompromisse mehr!Schlafsaal oder Privatunterkunft?Wer es sich leisten kann, für den ist ein Hotelzimmer einekomfortable Lösung. Allerdings zahlt man oft einenEinzelzimmeraufschlag, was sich schnell im Reisebudget bemerkbarmacht. Günstiger fährt man mit Mehrbettzimmern im Hostel, Pensionenoder Privatunterkünften. Allerdings ist nicht jedermann für einenSchlafsaal in der Jugendherberge geeignet. Schnarchen, grölendePartyhorden und angetrunkene Männer können schnell zu Störfakturenwerden. Viele Hostels bieten inzwischen aber auch Einzel- oderDoppelzimmer sowie reine Frauen-Schlafsäle. Und auchPrivatunterkünfte (z.B. über AirBnB) sind eine gute und preiswerteOption, da man hier schnell mit Einheimischen ins Gespräch kommt undso noch einige Insidertipps abgreifen kann.Zur Vorbereitung: Travel-Blogs und Facebook-GruppenWer in seinem Umfeld nicht die passende Reisebegleitung findet,aber trotzdem nicht ganz alleine los will, der kann sich entwedereiner Reisegruppe anschließen oder sich zum Beispiel über Facebookeine Mitreisende suchen.Bekannte Facebook-Gruppen: Frauen reisen gemeinsam oder WennFrauen solo reisenAuch Reiseblogs sind eine gute Vorbereitung, um sich Inspirationenund Tipps von anderen "single female travelern" zu holen. Diebekanntesten Blogs für Frauen sind pinkcompass, bravebird odertravelontoast.Auch bei den Urlaubspiraten arbeiten viele Weltenbummlerinnen, diegern weitere Tipps geben oder von ihren Erfahrungen berichten. 