Weiblich, achtsam, positiv: Aromatherapie begleitet Frauen durch alle Lebensphasen (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Haftete den Themen Menstruation oder Wechseljahre bis vor wenigenJahren der Makel des Peinlichen an, leben Frauen ihre Weiblichkeitheute offen und selbstbewusst. Sie fordern nicht nur ihren Platz inWirtschaft und Gesellschaft, sondern auch mehr Rücksicht im Umgangmit ihren besonderen Bedürfnissen. Wer trotz Job, Alltagshektik undfamiliären Pflichten achtsam sein und die Veränderungen seinesKörpers in den verschiedenen Lebensphasen bewusst wahrnehmen möchte,findet in naturreinen ätherischen Ölen die idealen Begleiter. Denn obRegelschmerzen, Stimmungsschwankung oder Hitzewallung: "Mutter Natur"hat immer ein gutes Rezept."Das Körperbewusstsein von Frauen hat sich in den vergangenenJahren massiv verändert", sagt Ute Leube, Mitgründerin und -Inhaberindes Aromatherapie-Pioniers PRIMAVERA. "Sie sehen ihre Weiblichkeitganz überwiegend positiv und wollen achtsam mit ihr umgehen." Wer denWandel des weiblichen Körpers als natürlichen Prozess begreife - sowie sich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter abwechseln -, finde inder Natur viele wirksame Helfer, so Leube.So sind unter anderem Muskatellersalbei, Mönchspfeffer und YlangYlang seit vielen Jahren für ihre wohltuende Wirkung beizyklusbedingten Problemen und Wechseljahrsbeschwerden bekannt."Muskatellersalbei ist in der Aromatherapie DAS `Frauenöl`", soAnusati Thumm, international tätige Ausbildungsleiterin der ärztlichgeprüften PRIMAVERA Aromaexperten/innen. "Es hat ausgleichende,krampflindernde und östrogenähnliche Wirkung und kann Frauen durchihr ganzes Leben begleiten."Muskatellersalbei ist auch die Leitpflanze der Frauenwohl-Serie,mit der PRIMAVERA den Trend zum achtsamen Umgang mit der eigenenWeiblichkeit aufgreift. Zur Serie gehört ein Hitzewallungsspray biound ein ausgleichendes, hautstraffendes Balance Öl bio, das nicht nurwährend der Wechseljahre für Erleichterung sorgt, sondern auch beiMenstruationsbeschwerden für mehr Wohlbefinden sorgt.Während "der Tage" besonders achtsam seinSchon junge Frauen nehmen die zyklischen Veränderungen ihresKörpers viel bewusster wahr. Lag der Fokus früher eher auf Fragen derMonatshygiene oder Verhütung, ist heute ein möglichst natürlicherUmgang mit dem Thema gefragt. Speziell auf die Bedürfnisse desweiblichen Körpers ausgerichtete Ernährungskonzepte und Hormonyogaliegen im Trend.Sollten hormonelle Schwankungen doch einmal Probleme bereiten,raten die Aromatherapie-Expertinnen von PRIMAVERA zum Rückzug undfeinfühligen Umgang mit sich selbst: "Eine duftende Einreibung desUnterleibs mit unserem Balance Öl bio ist dann genau das Richtige",sagt Ramona Klügl, Produktmanagerin bei PRIMAVERA. "Dabei sollte mansich die Zeit nehmen, das Öl nicht einfach nur anzuwenden, sondernden Moment der Achtsamkeit bewusst genießen: in Ruhe, vielleicht mitKerzenschein oder Musik und liebevollen Streicheleinheiten für deneigenen Körper."Intensiviert wird die ausgleichende und psychisch stabilisierendeWirkung der naturreinen Ölmischung aus Muskatellersalbei,Mönchspfeffer, Ylang Ylang und Rosengeranie in Granatapfelsamen- undNachtkerzenöl, wenn vor der Einreibung das Hitzewallungssprayaufgesprüht wird. Durch das Anfeuchten der Haut zieht das Öl zudemnoch schneller ein, weil beim Einreiben eine Spontanemulsionentsteht.Entspannt und ausgeglichen durch die Wechseljahre"Klimakterische Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlaflosigkeitoder seelische Unruhe sind keine Krankheitssymptome, die geheiltwerden müssen, sondern natürliche Begleiterscheinungen derWechseljahre, die es zu verstehen, zu begleiten und zu lindern gilt",ist Klügl überzeugt.In seinem Hitzewallungsspray, das eigens für Frauen in derMenopause konzipiert wurde, setzt PRIMAVERA neben Muskatellersalbeiauf die Kraft von Rose Absolue und Bergamotte. Das wertvolle Blütenölwirkt stimmungserhellend und ausgleichend, Bergamotte schenkt auch inbelastenden Situationen Leichtigkeit und Lebensfreude. Daserfrischende Körperspray, das in jede Handtasche passt, sollte beimersten Anzeichen einer Hitzewallung auf Gesicht und Dekolletéaufgesprüht werden. Es sorgt für schnelle Abkühlung - an heißenSommertagen übrigens auch bei schweren Beinen."Ich empfinde es als großen Fortschritt, wenn Frauen sich intensivund liebevoll mit ihrer eigenen Weiblichkeit auseinandersetzen", soUte Leube. "Nicht nur die fruchtbare Phase, die häufig alsSelbstverständlichkeit betrachtet wird, bekommt dadurch eine völligneue Wertschätzung, sondern auch die Sensibilität für den eigenenKörper wird gefördert. Aromatherapeutische Anwendungen können Frauendabei helfen, sich auf das Klimakterium vorzubereiten und den neuenLebensabschnitt voller Selbstvertrauen zu beschreiten."UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: +49 8366-8988-931Mail: marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell