Wei Long Grape Wine: Wer hätte das für möglich gehalten?

Am 04.06.2020, 09:11 Uhr notiert die Aktie Wei Long Grape Wine an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 5.11 . Das Unternehmen gehört zum Segment "Destillateure & Winzer".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wei Long Grape Wine auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wei Long Grape Wine. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Wei Long Grape Wine erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um -3,72 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -41,81 Prozent im Branchenvergleich für Wei Long Grape Wine bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,66 Prozent im letzten Jahr. Wei Long Grape Wine lag 40,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wei Long Grape Wine derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,66 , womit der Kurs der Aktie (5,09 ) um -23,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,18 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".