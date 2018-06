Wei Long Grape Wine: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Per 27.06.2018 wird für die Aktie Wei Long Grape Wine am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 14,4 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Destillateure & Winzer".

Unser Analystenteam hat Wei Long Grape Wine auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Wei Long Grape Wine ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,29 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zehn Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Wei Long Grape Wine dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Wei Long Grape Wine beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,63 Prozent und liegt mit 0,06 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,57) für diese Aktie. Wei Long Grape Wine bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.