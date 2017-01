Wehrbeauftragter stellt Jahresbericht 2016 vor / Wüstner: Bundeswehr ist nur bedingt einsatzbereit - was muss noch passieren?

Berlin (ots) - Zum heute vorgestellten Jahresbericht desWehrbeauftragten erklärt der Bundesvorsitzende des DeutschenBundeswehrVerbands, Oberstleutnant André Wüstner:"Der neue Bericht des Wehrbeauftragten ist an Deutlichkeit nichtzu überbieten: Schonungslos und tiefgründig wie selten zuvorbeschreibt er die Herausforderung einer nach wie vor nur bedingteinsatzbereiten Bundeswehr. In Übereinstimmung mit dem DBwV sagtHans-Peter Bartels, worauf es jetzt ankommt: Beschleunigung in punktoTrendwenden Material und Personal einerseits und andererseits einenBewusstseinswandel innerhalb der Bundesregierung, um schnellstensLösungen für die Probleme zu entwickeln, die seit zwei Jahrenbeschrieben und anerkannt sind!"Alarmierend sei, dass sich die Zahl der Eingaben erneut erhöhthabe und 2016 die zweithöchste Vorgangsquote im Amt desWehrbeauftragten seit 1959 zu verzeichnen sei. Wüstner: "Das zeigt,wie prekär die innere Lage der Bundeswehr aufgrund der fehlerhaftenReform der letzten Legislaturperioden tatsächlich ist. Die Menschender Bundeswehr leisten nach wie vor einen hervorragenden Dienst. Dochsie zweifeln am Willen der Politik, tatsächlich die volleEinsatzbereitschaft der Bundeswehr wieder herzustellen. Noch immerwerden die Trendwenden in der Truppe nicht spürbar."Es stehe außer Frage, dass Verteidigungsministerin Ursula von derLeyen richtige Weichenstellungen für eine Stärkung der Bundeswehrvollzogen habe, so Wüstner. "Angesichts der sicherheitspolitischenLage und der Stimmung in der Truppe ist das Tempo der Veränderungenallerdings absolut unzureichend. Das muss viel schneller gehen!"Anstatt zu beschreiben, warum etwas nicht geht, müssten jetztRessort übergreifend Lösungen erarbeitet werden. "Das betrifftBeschaffungsvorhaben genauso wie Infrastrukturmaßnahmen oder dasGewinnen und Binden von Personal. Es hilft beispielsweise die bestePersonalstrategie des BMVg nichts, wenn die anderen Ressorts derenUmsetzung nicht unterstützen."Der vom BMVg eingeschlagene Weg der Transparenz müsse auch imWahljahr weiterhin beschritten werden. Wüstner: "Es mussbeispielsweise schonungslos offengelegt werden, wie es um dieEinsatzbereitschaft als Ganzes steht. Gegebenenfalls müssen sogarneue Wege in der Beschaffung gegangen werden.""Gerade weil es aktuell auch um die Glaubwürdigkeit undVerlässlichkeit Deutschlands in Europa und der Welt geht, weil dieneue US-Regierung stärker als je zuvor eine andere Lastenteilung inder Nato einfordert, fragen sich die Menschen in der Bundeswehr: Wasmuss noch alles passieren, bis Politik endlich versteht, dass wirschnellstens wieder die volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehrerlangen müssen? Dass alle verstehen, dass der Verteidigungshaushalt2018 im Verhältnis zum BIP nicht wieder sinken darf, sondernmindestens gleich bleibt oder besser noch weiter steigt?"Abschließend stellt Wüstner fest: "Für die Klarheit des Berichts,die hoffentlich zu einem Problem- und Lösungsbewusstsein der gesamtenBundesregierung führt, können unsere Parlamentarier sowie alleStaatsbürger nur dankbar sein. Der DBwV jedenfalls ist es."Pressekontakt:Jan Meyer, Tel.: (030) 80 47 0-330Original-Content von: Deutscher BundeswehrVerband (DBwV), übermittelt durch news aktuell