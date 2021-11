Wehrbeauftragte fordert Impfpflicht in der Bundeswehr

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Wehrbeauftragte Eva Högl hat eine Corona-Impfpflicht in der Bundeswehr angemahnt. Für Soldaten im Einsatz sei eine Covid-19-Impfung bereits verpflichtend, "sie sollte für alle in der Truppe gelten, damit die Einsatzbereitschaft gewährleistet ist", sagte Högl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei Truppenbesuchen nehme sie dafür "eine große Zustimmung" wahr.

Das Verteidigungsministerium kann sich seit Monaten nicht mit den Personalvertretungen der Streitkräfte auf die Aufnahme der Corona-Impfung in den Katalog der so genannten duldungspflichtigen Impfungen verständigen und hat inzwischen ein Schlichtungsverfahren in Gang gesetzt. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wirbt für eine Impfpflicht.

