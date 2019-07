Wehe, wenn die Fed nicht liefert – Christian Henke von IG: „DAX – An Störfaktoren mangelt es nicht!“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die "EZB schließt nichts mehr aus", die Europäische Zentralbank kündigte ein großes Maßnahmenpaket an. Die Anleger waren enttäuscht, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wehe, wenn die Fed am Mittwoch nicht tätig wird. "Die Erwartungen einer Zinssenkung liegt bei ca. 80 %." Gewinnwarnungen und ein fallender Ifo-Index, Risiko harter Brexit, die Stimmung in den deutschen Chefetagen wird ungemütlicher. Ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



