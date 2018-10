Wegwerfprodukte aus Plastik: Europäisches Parlament stimmt für Verbot ab 2021

Berlin/Straßburg (ots) - Einwegbesteck, Wattestäbchen, Strohhalmeund Rührstäbchen aus Plastik sollen verboten werden- Kunststoffe ohne Alternativen müssen bis 205 um mindestens 25Prozent verringert werden- Maßnahmen gegen Zigarettenfilter und verlorenes FischereigerätEinwegartikel aus Kunststoff wie Teller, Besteck, Strohhalme,Luftballonstäbchen oder Wattestäbchen sollen in der EU verbotenwerden. Dafür hat das Europäische Parlament am Mittwoch, den 24.10.gestimmt.Diese Produkte, die über 70 Prozent aller Abfälle im Meerausmachen, sollen nach dem Gesetzesentwurf des EuropäischenParlaments ab 2021 vom EU-Markt genommen werden. DieEuropaabgeordneten haben Produkte aus oxo-abbaubaren Kunststoffen wieBeutel oder Verpackungen und Fast-Food-Behälter aus expandiertemPolystyrol in die Liste der verbotenen Produkte aufgenommen.Nationale Reduktionsziele für nicht verbotene KunststoffeDer Verbrauch mehrerer anderer Artikel, für die es keineAlternative gibt, muss von den Mitgliedstaaten bis 2025 um mindestens25 Prozent reduziert werden. Dazu gehören Einweg-Burgerboxen,Sandwichboxen oder Lebensmittelbehälter für Obst, Gemüse, Dessertsoder Eis. Die Mitgliedstaaten sollten die Verwendung von Produktenfördern, die für Mehrfachnutzung geeignet sind und, wenn sie zuAbfällen geworden sind, zur Wiederverwendung und zum Recyclingvorbereitet werden können. Zu diesem Zweck sollen die MitgliedstaatenPläne auf nationaler Ebene erarbeiten.Bis 2025 müssen außerdem 90 Prozent aller anderen Plastikartikelwie Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff getrennt eingesammelt undrecycelt werden.Zigarettenfilter und verlorenes FischereigerätDer Gesetzesentwurf sieht auch Reduzierungsmaßnahmen für Abfälleaus Tabakprodukten vor, insbesondere für kunststoffhaltigeZigarettenfilter. Sie sollen bis 2025 um 50 Prozent und bis 2030 um80 Prozent reduziert werden.Ein Zigarettenstummel kann zwischen 500 und 1000 Liter Wasserverunreinigen. Auf die Fahrbahn geworfen, kann es bis zu zwölf Jahredauern, bis er zerfällt. Zigarettenstummel sind die amzweithäufigsten weggeworfenen Einwegartikel aus Kunststoff.Die EU-Mitgliedstaaten sollten auch sicherstellen, dass jährlichmindestens 50 Prozent der verlorenen oder weggeworfenenkunststoffhaltigen Fischfanggeräte gesammelt werden, wobei bis 2025ein Recyclingziel von mindestens 15 Prozent angestrebt wird. DieFischfanggeräte machen 27 Prozent der an den europäischen Strändenanfallenden Abfälle aus.Hersteller in die Verantwortung nehmenDie EU-Mitgliedstaaten müssen nach dem Gesetzesentwurf dafürsorgen, dass Tabakunternehmen die Kosten für die Abfallsammlungdieser Produkte übernehmen. Das beinhaltet auch den Transport und dieBehandlung des Abfalls. Dasselbe gilt für Hersteller vonkunststoffhaltigen Fischfanggeräten. Auch sie müssen dazu beitragen,das Recyclingziel zu erreichen.ZitatFrédérique Ries (ALDE, BE), die für den Vorschlag federführendzuständige Abgeordnete, sagte: "Wir haben die ehrgeizigsten Gesetzegegen Einweg-Kunststoffe verabschiedet. Es liegt nun an uns, bei denanstehenden Verhandlungen mit dem Rat, die bereits im Novemberbeginnen sollen, den Kurs beizubehalten. Die heutige Abstimmung ebnetden Weg für eine ehrgeizige Richtlinie. Sie ist unerlässlich, um dieMeeresumwelt zu schützen und die Kosten für Umweltschäden, die durchKunststoffverschmutzung in Europa verursacht werden und bis 2030 auf22 Milliarden Euro geschätzt werden, zu senken."Nächste SchritteDer Bericht wurde mit 571 zu 53 Stimmen angenommen, bei 34Enthaltungen. Das Parlament wird Verhandlungen über die endgültigeFassung des Gesetzes mit dem Rat aufnehmen, sobald die EU-Ministerihren eigenen Standpunkt zu diesem Thema festgelegt haben.HintergrundLaut der Europäischen Kommission(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm) bestehenmehr als 80 Prozent der Abfälle in den Meeren aus Plastik. Weil sichPlastik nur langsam zersetzt, sammelt sich immer mehr davon in denMeeren und auf den Stränden der EU und auf der ganzen Welt.Kunststoffreste finden sich auch in Tieren, die im Meer leben - etwain Meeresschildkröten, Robben, Walen und Vögeln, aber auch in Fischenund Muscheln, und damit in der menschlichen Nahrungskette.Kunststoffe sind ein praktisches und wirtschaftlich wertvollesMaterial. Sie müssen aber besser genutzt, wiederverwendet undrecycelt werden. Wird Plastik einfach weggeworfen, umfassen diewirtschaftlichen Folgen nicht nur den verlorenen Materialwert,sondern auch die Kosten für Reinigung und Schäden für den Tourismus,die Fischerei und die Schifffahrt.Weitere InformationenDer angenommene Text wird hier verfügbar sein (unter folgendem Datum:24.10.) http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/texts-adopted.htmlPlastik im Meer: Fakten, Auswirkungen und neue EU-Regelnhttp://ots.de/Wp6Tj4Stand des Gesetzgebungsverfahrens (EN) http://ots.de/DSweTeBriefing: Single-use plastics and fishing gear: Reducing marinelitter (PDF) http://ots.de/hzm6K3Briefing: Marine litter: single-use plastics and fishing gear (PDF)http://ots.de/9amzugBerichterstatterin Frédérique Ries (ALDE, BE)http://www.europarl.europa.eu/meps/de/4253/FREDERIQUE_RIES_home.htmlPressekontakt:Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell