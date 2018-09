Der Wegweiser zu optimaler Putzroutine: Oral-B GENIUS 10000 mit innovativem Zahnfleischschutz-Assistenten (FOTO)

Schwalbach (ots) -"Ein strahlend weißes Lächeln steht für ideale Mundpflege" - einweit verbreiteter Trugschluss, denn zur ganzheitlichen Mundhygienegehört neben gesunden Zähnen auch ein gesundes, straffes Zahnfleisch.Leider sind Zahnfleischentzündungen weit verbreitet, werden jedochoft ignoriert und selten als Ursache für körperliche Erkrankungenerkannt. Die Oral-B GENIUS 10000 sieht individuelleZahnfleischproblemzonen im Mundraum - und hilft so, Zahnfleischblutendurch die Verbesserung der Putzroutine zu bekämpfen.Rund jeder zweite Erwachsene zwischen 35 und 44 Jahren leidetunter Zahnfleischentzündungen oder Zahnfleischbluten(1) - meistjedoch, ohne es zu wissen. Oftmals kommt das Zahnfleisch bei derMundhygiene zu kurz, was ernsthafte Auswirkungen auf dieAllgemeingesundheit haben kann. Herz-Kreislauf- undAtemwegserkrankungen, aber auch Diabetes können die Folge sein(2,3).Zur gezielten Vorbeugung von Zahnfleischproblemen hat Oral-B eineninnovativen Zahnfleischschutz-Assistenten für sein mehrfachausgezeichnetes Zahnputzsystem GENIUS entwickelt: Die Oral-B GENIUS10000 zeigt mithilfe der Oral-B App 5.1 auf, wo mit zu viel Druckgeputzt wird und welche Bereiche im Mundraum bislang vernachlässigtwurden. So wird der Nutzer zu einer idealen Putzroutine angeleitet -für einen optimalen Rundumschutz von Zähnen und Zahnfleisch.Intelligente Analyse der Putzgewohnheiten: Problemzonen sehenFür gesundes Zahnfleisch kommt es beim Putzen besonders auf denrichtigen Druck an: Die Oral-B App wertet Putzgewohnheiten aus, um inEchtzeit aufzuzeigen, wo mit zu viel Druck geputzt wird. DieAuswertungen werden regelmäßig wiederholt, sodass die Putzresultateüber die Zeit verbessert werden können.Positionserkennung und Druckplan: Für eine sanfte ReinigungDie kombinierte Technologie unterstützt den Nutzer dabei,individuelle Problemzonen am Zahnfleisch zu verbessern:Putzgewohnheiten werden angepasst und im gesamten Mundraumgleichmäßiger Druck ausgeübt.Präzise & individuell: Der Tracker für ZahnfleischblutenDie Nachverfolgung der täglichen Putzroutine ermöglicht es, denRückgang des Zahnfleischblutens genau zu überprüfen. Der Tracker fürZahnfleischbluten schlägt außerdem einen Besuch beim Zahnarzt vor,falls die Probleme trotz verbesserter Mundhygiene bestehen bleibensollten.Fachwelt warnt vor Risikofaktor Zahnfleisch"Viele Menschen wissen nicht, dass Zahnfleischprobleme dieMundgesundheit stark beeinträchtigen und Auslöser für empfindlicheZähne, Mundgeruch und sogar Zahnverlust sein können", erklärt Prof.Dr. Ralf Rössler, Dekan der University for Digital Technologies inMedicine and Dentistry in Luxemburg. "Regelmäßiges Zahnfleischblutennach dem Zähneputzen wird oft als normal empfunden, das darf es aberauf keinen Fall sein. Die beste Vorsorge ist eine einwandfreieZahnpflegeroutine, die sowohl Zähne als auch Zahnfleisch individuellpflegt - und natürlich der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt."Der Testsieger in stilvollem neuen DesignTechnische Höchstleistung wird bei der Oral-B GENIUS 10000 miteinem eleganten Look kombiniert: Die trendige neue FarbvariationOrchid Purple setzt echte Design-Akzente im heimischen Bad. Und auchdie Qualität überzeugt: Baugleich mit der Oral-B GENIUS 9000Modellen, gehört auch die Oral-B GENIUS 10000 zu den Spitzenreiternim Testlauf 11/2017 von Stiftung Warentest. Mit dem zehnten Sieg inFolge ist Oral-B damit der einzige Hersteller, der eine solanganhaltende Siegesserie im Bereich der elektrischen Zahnpflegevorweisen kann.Die Oral-B GENIUS 10000 ist ab sofort neben der FarbvarianteOrchid Purple auch in stylishem Roségold, klassischem Weiß undelegantem Midnight Black zu einer UVP (4) von 329,99 Euro im Handelerhältlich.(1)Institut der Deutschen Zahnärzte (16.08.2016): Fünfte DeutscheMundgesundheitsstudie (DMS V).(2)Herrera et al. FDI White Paper on Prevention and Management ofPeriodontal Diseases for Oral Health and General Health(3)WHO | Oral health [Internet]. WHO. [cited 2017 Dec 4].http://www.who.int/oral_health/publications/factsheet/en/(4)Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreiseliegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellenEndverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Mit ihrem letzten Sieg im Testlauf 11/2017 bei Stiftung Warentestsind elektrische Zahnbürsten von Oral-B mit rundem Bürstenkopf zum10. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mitder "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 inder Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden.Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 einePlatzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke".Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit demrenommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit demPrix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan - dem Oskar derKosmetikindustrie - ausgezeichnet.