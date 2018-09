Wegweiser für die Energiewende - ENavi zeigt Profile einer emissionsfreien Zukunft (AUDIO)

Potsdam (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wetterextreme, steigende Meeresspiegel -dass sich das Klima auf unserer Erde verändert, ist offensichtlich.Auch, dass wir Menschen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten mitunseren CO2-Emissionen. Dass sich das ändern muss, ist inzwischen inden meisten Köpfen angekommen. Und auch in Deutschland sucht manMittel und Wege, nachhaltiger zu wirtschaften und den CO2-Ausstoßdrastisch zu senken. Das funktioniert derzeit allerdings eherschleppend. Trotzdem können wir die Energiewende meistern. EinEnergiewende-Navigationssystem, kurz ENavi, das gerade vom Institutefor Advanced Sustainability Studies in Potsdam (IASS) gemeinsam mitüber 80 Partnern entwickelt wird, soll dabei helfen. Wie, das weißHelke Michael.Sprecherin: Wie beim Navigationssystem im Auto führen auch bei derEnergiewende viele Wege nach Rom. Und diese Wege soll das ENavianzeigen, erklärt Professor Ortwin Renn, Sprecher des ENavi Projektesam IASS in Potsdam.O-Ton 1 (Prof. Ortwin Renn, 15 Sek.): "Aber jeder Weg hatnatürlich seine Vor- und seine Nachteile. Der eine Weg ist besondersschön und sozialverträglich, dafür dauert er länger. Und andere sinddafür kürzer und effizienter, aber brauchen dann auch mehrBelastungen. Und von daher ist es wichtig, dass wir verschiedene Wegezur Energiewende aufzeigen."Sprecherin: Beim CO2-Ausstoß auf unseren Straßen wirdbeispielsweise hinterfragt, warum sich Elektromobilität alsAlternative zum Verbrennungsmotor hierzulande nicht richtigdurchsetzt.O-Ton 2 (Prof. Ortwin Renn, 19 Sek.): "Und da versuchen wir eben,Wege aufzuzeigen, beispielsweise wie viele Ladestationen wirbrauchen, welche Anreize notwendig sind, damit eben mehr Elektroautosauch gekauft werden und wie wir auch bestimmte Mythen überElektroautos, dass sie einfach zu geringe Reichweite haben, dass wirdiesen Mythen auch entgegenwirken können durch entsprechendeInformationskampagnen."Sprecherin: Ein weiteres großes Sorgenkind der Energiewende sinddie Energiefresser, die von Anfang Herbst bis zum ersten warmenSonnenstrahl auf Hochtouren laufen.O-Ton 3 (Prof. Ortwin Renn, 26 Sek.): "Das Thema 'Heizung' ist einganz, ganz wichtiges Thema. Rund 50 Prozent unseres gesamtenEnergieverbrauchs fließt in die Wärme. Und da brauchen wir eben auchInnovationen, die uns sicherstellen, dass wir Wärme zukünftignachhaltig herstellen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: Entwederüber grüne Brennstoffe. Aber eben auch durch Wärmepumpen. Wenn wirbeides zusammennehmen, können wir tatsächlich einen Großteil unsererWärme in Zukunft nachhaltig herstellen."Sprecherin: Aus allen Möglichkeiten mit sämtlichem Für und Widerleiten die Experten Empfehlungen ab, die sich in der Praxis auchbewähren. Woher sie wissen, dass die Menschen auch tatsächlichmitziehen würden...?O-Ton 4 (Prof. Ortwin Renn, 25 Sek.): "Naja, wir fragen siedirekt. Also seit 2017 führen wir jährlich Umfragen durch, was dieMenschen von der Energiewende halten, aber auch, welche Innovationen,welche Neuerungen, welche Technologien sie denn gerne hätten, welchesie vielleicht auch erwerben würden oder mit welchen sie sichauskennen beziehungsweise was sie gerne kennenlernen wollen, umsicher zu sein, dass wir die Wünsche und auch Präferenzen derNutzerinnen und Nutzer kennen."Abmoderationsvorschlag: "Große globale Herausforderungen wie dieEnergie- oder die Mobilitätswende werden wir nur mithilfe derWissenschaft meistern", hat unsere Bundesforschungsministerin AnjaKarliczek gesagt. Das Bundesforschungsministerium fördert deshalbvier Kopernikus-Projekte zur Erforschung der Energiewende. Das ENaviist eines davon und soll als eine Art Wegweiser unseren Politikernbei ihren Entscheidungen helfen. Wenn Sie selbst noch mal nachlesenwollen: Mehr Infos gibt's auch noch mal im Netz unterwww.kopernikus-projekte.de.Pressekontakt:Christina CamierTel.:0331/28822-477Mail:christina.camier@iass-potsdam.deOriginal-Content von: Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS), übermittelt durch news aktuell