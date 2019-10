Wegweisendes Urteil im Abgasskandal: Daimler AG vom Landgericht Stuttgart zu Schadenersatz verurteilt wegen Verstoßes gegen europäisches Zulassungsrecht

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Düsseldorf (ots) - Durch das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom17.10.2019 (Az: 20 O 9/18) wurde erstmals ein Fahrzeughersteller imAbgasskandal zu Schadenersatz in Form der Rückzahlung des Kaufpreisesunter Anrechnung der gezogenen Nutzungen wegen Verletzung deseuropäischen Zulassungsrechts verurteilt. Das Urteil der KanzleiRogert & Ulbrich, eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal,könnte für viele weitere Verfahren wegweisend sein. Denn aus derUrteilsbegründung geht unmissverständlich hervor, dass die Pflichtendes Fahrzeugherstellers beinhalten, die genannten Grenzwerte imrealen Fahrbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen einzuhalten.In der Urteilsbegründung bezieht sich das Landgericht Stuttgartauf die Pflichten des Herstellers im Rahmen des europäischeZulassungsrecht Artikel 4 und Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.715/2017 und führt dazu aus: "Nach der zutreffendenhöchstrichterlichen Rechtsprechung sind die im Anhang I derVerordnung (EG) Nr. 715/ 2007 genannten Grenzwerte auch im realenFahrbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen einzuhalten (....).Für die Richtigkeit dieser Auslegung spricht der klare Wortlautdieser Normen."Zudem handele es sich bei den zitierten Normen der Verordnung umSchutzgesetze im Sinne von § 823 Absatz 2 BGB. Die Vorgaben desBundesgerichtshofs (BGH), die im Urteil vom 13.12.2011 (Az: XI ZR51/10, juris Rn. 21) niedergelegt wurden, seien für das Vorliegeneines Schutzgesetzes erfüllt.Laut Prof. Dr. Rogert, dem Anwalt des Klägers, handele es sich beidem Urteil des Landgerichts um die stringente Anwendung materiellenRechts. Eine solche Entscheidung sei schon lange überfällig gewesen.Der Kläger selbst legte übrigens mit Aufnahme des gerichtlichenVerfahrens sein Fahrzeug still, da er nicht mit einem nichtzulassungsfähigen Fahrzeug zur Luftverschmutzung beitragen wollte. ImFolgenden wird der Gesetzestext zum Emissionsverhalten zitiert, aufden sich das Landgericht Stuttgart berufen hat:Artikel 4Pflichten des Herstellers(1) Der Hersteller weist nach, dass alle von ihm verkauften,zugelassenen oder in der Gemeinschaft in Betrieb genommenenNeufahrzeuge über eine Typgenehmigung gemäß dieser Verordnung undihren Durchführungsmaßnahmen verfügen. Der Hersteller weist außerdemnach, dass alle von ihm in der Gemeinschaft verkauften oder inBetrieb genommenen neuen emissionsmindernden Einrichtungen für denAustausch, für die eine Typgenehmigung erforderlich ist, über eineTypgenehmigung gemäß dieser Verordnung und ihrenDurchführungsmaßnahmen verfügen. Diese Pflichten schließen ein, dassdie in Anhang I und in den in Artikel 5 genanntenDurchführungsmaßnahmen festgelegten Grenzwerte eingehalten werden.(2) .... Die von dem Hersteller ergriffenen technischen Maßnahmenmüssen außerdem sicherstellen, dass die Auspuff- undVerdunstungsemissionen während der gesamten normalen Lebensdauereines Fahrzeuges bei normalen Nutzungsbedingungen entsprechend dieserVerordnung wirkungsvoll begrenzt werden. Daher ist dieÜbereinstimmung in Betrieb befindlicher Fahrzeuge über einen Zeitraumvon bis zu 5 Jahren oder 100 000 km zu kontrollieren; es gilt derWert, der zuerst erreicht wird. Die Dauerhaltbarkeitemissionsmindernder Einrichtungen ist über eine Laufleistung von 160000 km zu prüfen.....Artikel 5Anforderungen und Prüfungen(1) Der Hersteller rüstet das Fahrzeug so aus, dass die Bauteile, diedas Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert,gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalenBetriebsbedingungen dieser Verordnung und ihrenDurchführungsmaßnahmen entspricht."....Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)2234/219 48-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.dewww.auto-rueckabwicklung.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell