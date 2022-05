Wegweisendes Treffen fordert Priorisierung der Wasser- und Sanitärversorgung, um Gesundheits-, Klima- und Wirtschaftsziele wieder auf Kurs zu bringen

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Mehr als 350 Teilnehmer aus 57 Ländern versammelten sich heute in Jakarta zur Eröffnung des Sektortreffens der Minister, bei dem es um die dringende Priorisierung der Wasser- und Sanitärversorgung weltweit gehen wird.Unter ihnen waren 50 Minister aus den Bereichen Wasser, Abwasser, Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft, die über die COVID-19-Pandemie, die Klimakrise und eine angeschlagene Weltwirtschaft diskutierten, die die jahrzehntelangen Fortschritte bei der nachhaltigen Entwicklung gefährden. Die Veranstaltung wurde von der indonesischen Regierung ausgerichtet und von der globalen Partnerschaft „Sanitation and Water for All" der Vereinten Nationen (SWA) und UNICEF organisiert.Bei der Eröffnung der Veranstaltung erklärte Patrick Moriarty, Vorsitzender des SWA-Lenkungsausschusses, den Teilnehmern, dass diese dreifache Krise eng mit der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung zusammenhängt, weshalb die Regierung diesen Themen unbedingt Vorrang einräumen muss."Wasser und sanitäre Einrichtungen sind unverzichtbar für die Verhinderung von Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, ein wesentlicher Faktor für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und unerlässlich für die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften gegenüber dem Klimawandel", sagte er.Den Veranstaltern zufolge wird der Zugang zu Wasser und Seife 45 Milliarden Dollar pro Jahr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3540740-1&h=1832233853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3540740-1%26h%3D4018438772%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wateraid.org%252Fus%252Fmedia%252Feconomic-report-unlock-trillions-of-dollars-with-clean-water-decent-toilets-and-hygiene%26a%3D%252445%2Bbillion%2Bper%2Byear&a=45+Milliarden+Dollar+pro+Jahr) generieren und die Ausbreitung von Infektionen bei einer COVID-19-ähnlichen Epidemie um bis zu 20 Prozent reduzieren.Ungefähr 74 Prozent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3540740-1&h=418292546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3540740-1%26h%3D3412626439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unwater.org%252Fwater-facts%252Fdisasters%252F%26a%3D74%2Bper%2Bcent&a=74+Prozent) aller Naturkatastrophen zwischen 2001 und 2018 hatten mit Wasser zu tun, sodass dringender Handlungsbedarf besteht. Vierzig Prozent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3540740-1&h=893175667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3540740-1%26h%3D12605808%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ipcc.ch%252Freport%252Far6%252Fwg2%252F%26a%3DForty%2Bper%2Bcent&a=Vierzig+Prozent) der Weltbevölkerung sind durch die Auswirkungen des Klimawandels stark gefährdet.Darüber hinaus wird der allgemeine Zugang zu Toiletten mit sicherer Abfallentsorgung $86 Milliarden pro Jahr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3540740-1&h=927448284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3540740-1%26h%3D500491524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wateraid.org%252Fus%252Fmedia%252Feconomic-report-unlock-trillions-of-dollars-with-clean-water-decent-toilets-and-hygiene%26a%3D86%2Bbillion%2Bper%2Byear&a=86+Milliarden+pro+Jahr) an höherer Produktivität und geringeren Gesundheitskosten.„Wasser und sanitäre Einrichtungen sind die Grundlage jeder nachhaltigen Entwicklung - und der Schlüssel zum Überleben und Gedeihen von Kindern", sagte Catherine Russell, Exekutivdirektorin von UNICEF. „Wenn jedes Jahr immer noch 300.000 Kinder an Krankheiten sterben, die auf unsicheres Wasser und unzureichende sanitäre Einrichtungen zurückzuführen sind, wissen wir, dass wir mehr tun müssenDas Treffen der Sektorminister wird den politischen Entscheidungsträgern die nötigen Fakten und bewährten Verfahren an die Hand geben, um Investitionen in die Wasser- und Sanitärversorgung zu priorisieren, die wiederum die Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen werden. Es zielt auch darauf ab, die interministerielle Zusammenarbeit auf nationaler Ebene in Bezug auf das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung sowie das internationale Lernen und die internationale Zusammenarbeit zu verbessern.Vorausgegangen war ein sechsmonatiger Vorbereitungsprozess auf globaler und nationaler Ebene, an dem 126 Regierungen und Organisationen beteiligt waren.ÜBER SANITATION AND WATER FOR ALLSanitation and Water for All (SWA) ist eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft von Regierungen und ihren Partnern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, UN-Organisationen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und der philanthropischen Gemeinschaft. Gemeinsam regen die SWA-Partner den politischen Dialog auf hoher Ebene an - auf nationaler, regionaler und globaler Ebene - und koordinieren und überwachen die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Sanitärversorgung, Wasser und Hygiene. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sanitationandwaterforall.org. Pressekontakt:Alexandra Reis,Leiterin der Abteilung Kommunikation,Sanitärversorgung und Wasser für alle (SWA),Alexandra.reis@sanitationandwaterforall.org