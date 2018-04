Wegweisende Partnerschaft für einen nachhaltigen Kreuzfahrttourismus in Schleswig-Holstein

Rostock (ots) - Das Land Schleswig-Holstein, die LandeshauptstadtKiel und der Seehafen Kiel haben gemeinsam mit der Costa Gruppe amDonnerstag, 26. April 2018, an Bord des Kreuzfahrtschiffes "AIDAluna"die Weichen für die weitere Intensivierung der Zusammenarbeitgestellt. Ziel ist es, die maritime Infrastruktur, die Wirtschaft undden Tourismus in Norddeutschland nachhaltig weiterzuentwickeln undzukunftsfähig zu gestalten.Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein,Michael Thamm, CEO der Costa Gruppe & Carnival Asia, Dr. Ulf Kämpfer,Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel und Dr. Dirk Claus,Geschäftsführer Seehafen Kiel, unterzeichneten in Anwesenheit vonLandeswirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz, dem Staatssekretär imLandesumweltministerium Tobias Goldschmidt und AIDA Präsident FelixEichhorn eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Förderung einesumweltfreundlichen Kreuzfahrttourismus im Seehafen Kiel. Seitens derCosta Gruppe wird AIDA Cruises das Land Schleswig-Holstein, dieLandeshauptstadt Kiel und den Seehafen Kiel mit verschiedenstenInitiativen unterstützen. Kernpunkte der Vereinbarung sind u.a. derBau einer Landstromanlage durch den SEEHAFEN KIEL am Ostseekai, dieNutzung von emissionsarmem Flüssigerdgas zum Betrieb vonKreuzfahrtschiffen von AIDA Cruises während der Hafenliegezeit undder Einsatz von modernen Abgasreinigungssystemen.Ministerpräsident Daniel Günther: "Mit der Absichtserklärung sindwir einen großen Schritt weitergekommen, den Kreuzfahrttourismus imechten Norden zukunftsfähiger und umweltfreundlicher zu gestalten."Das Land beabsichtige, den geplanten Bau der Landstromanlage amOstseekai finanziell zu unterstützen, und werde dieFördermöglichkeiten prüfen. "Außerdem werden wir uns auf Bundesebeneweiterhin dafür stark machen, dass für Landstromanlagen eineanteilige Befreiung von der EEG-Umlage erreicht wird", so derRegierungschef.Michael Thamm, CEO der Costa Gruppe & Carnival Asia:"Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und Innovationen stehen imFokus unseres Handelns. Wir freuen uns, dass wir das LandSchleswig-Holstein und die Stadt Kiel bei der Gestaltung eineszukunftsweisenden und nachhaltigen Kreuzfahrttourismus unterstützenwerden. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Form derZusammenarbeit auch auf andere Häfen in Deutschland und Europa eineSignalwirkung haben wird." 2019 wird mit "AIDAprima" das erste Schiffden Kieler Hafen anlaufen, das während der Hafenliegezeit imOstseeraum mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) versorgt werdenkann. Darüber hinaus wird AIDA Cruises mit "AIDAbella" und "AIDAluna"zwei weitere Kreuzfahrtschiffe mit einer Anlage zurLandstromversorgung ausrüsten. Ziel ist es, bereits in 2019 erstmalsden Testbetrieb in Kiel aufzunehmen. Außerdem plant AIDA Cruises -neben Schiffen, die mit emissionsarmem LNG oder Landstrom während derHafenliegezeit versorgt werden können - auch Kreuzfahrtschiffe imKieler Hafen einzusetzen, die mit modernen Abgasreinigungssystemenausgerüstet sind.Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz: "Der Schritt ist wichtigfür eine breite Akzeptanz der Kreuzfahrer in Kiel, aber auch für dieReederei selbst. Denn der ökologische Fußabdruck der Schiffe wirdzunehmend auch das Buchungsverhalten der Gäste beeinflussen. AIDA isthier einmal mehr technologischer Vorreiter, denn die Neubauten derFlotte verfügen bereits über LNG-betriebene Stromerzeuger."Tobias Goldschmidt, Staatssekretär im Umweltministerium: "Wirwollen die Luftschadstoffbelastung in Häfen und in derenunmittelbarer Nachbarschaft mit verschiedenen Maßnahmen verringern.Es gibt bereits Alternativen zur herkömmlichen bordeigenenStromerzeugung mit Schiffsdiesel, die jedoch aus Kostengründen nichtgenutzt werden. Um das zu ändern sind flankierende Maßnahmenerforderlich. Das ist neben der bereits erwähnten finanziellenUnterstützung für die Bereitstellung der erforderlichen Infrastrukturin den Häfen und der anteiligen Befreiung der Landstromversorgung vonder EEG-Umlage vor allem eine Ausgestaltung der Hafengebühren, dieemissionsarme Alternativen bevorzugt. Darüber hinaus haben wir dieBundesregierung bereits aufgefordert, dass sie sich bei derEU-Kommission für einheitliche Umweltstandards - beispielsweiseMaximalwerte für Schwefelgehalt in Schiffsbrennstoffen(SECA-Standards) - in den Hoheitsgewässern der Mitgliedstaateneinsetzt. Außerdem sollte die für den 1. Januar 2021 vorgeseheneAusweisung von Ostsee, Nordsee und Englischem Kanal alsEmissionsüberwachungsgebiet für Stickoxide (NECA) auf alleEU-Gewässer ausge-dehnt werden."Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer Seehafen Kiel: "Landstrom imKreuzfahrtbereich ist eine Herausforderung. Mit AIDA Cruises habenwir aber nun eine tragfähige Basis für das Thema gefunden, die dieSchiffsversorgung mit LNG ergänzt. Gemeinsam werden wir neue Maßstäbesetzen." Der Landstromanschluss am Ostseekai erhält eineAnschlussleistung von 12 MW und kann Schiffe mit einer Frequenz derBordnetze von 50 Hz und 60 Hz versorgen. Über das Engagement derCosta Gruppe und AIDA Cruises freut sich Kiels Oberbürgermeister Dr.Ulf Kämpfer ganz besonders: "In der Diskussion über Luftschadstoffevon Dieselfahrzeugen auf Kiels Straßen werden oft auch Schiffsabgaseangesprochen. Für die Akzeptanz der Kreuzfahrtschiffe in Kiel ist eswichtig, dass sich auch andere Reedereien noch stärker den ThemenUmwelt und Nachhaltigkeit widmen. Zunächst Flüssigerdgas und balddann Landstrom am Ostseekai für AIDA-Schiffe - das ist genau dasrichtige Signal für die Zukunft im Kieler Hafen. Und das passt auchganz hervorragend zum gerade erarbeiteten Blue-Port-Konzept desSeehafens Kiel." 