Wegweisende Optimierung für den Bananenanbau: NORMA spart ab sofort weitere 60 Tonnen überflüssiges Plastik ein! / Umweltfreundliche Schutzhüllen aus Papier, keine Plastikbanderolen im Verkauf (FOTO)

Nürnberg (ots) - Nicht reden, sondern handeln - auch 2020 ist das dieNORMA-Devise für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das neuste Beispiel(unter vielen) ist der Verzicht auf Kunststoff beim Bio-Bananenanbau. Mit der inden Vertrags-Farmen Kolumbiens bereits vollständig umgesetzten,richtungsweisenden Optimierung reduziert der deutsche Lebensmittel-Discounterdas Plastikaufkommen um bis zu 60 Tonnen pro Jahr. Weitere Farmen in derDominikanischen Republik werden im Laufe des Jahres nachziehen und tragen somitzu dieser signifikanten Einsparung bei.Die gewaltige Einsparmenge ist rasch erklärt: Um die Bio-Früchte vorSchädlingsbefall oder Druckstellen zu bewahren, werden die Bananen-Büschel imtraditionellen Anbauverfahren mit Plastikhüllen geschützt. Die von NORMA inKolumbien und der Dominikanischen Republik beauftragten Anbaubetriebe fürBio-Bananen der Eigenmarke Bio-Sonne gehen jetzt einen deutlich besseren Weg.Die Plastikhüllen sind ausgemustert, vor Ort kommen nun voll kompostierbarePapiertüten für den Schutz der Bio-Bananen zum Einsatz - ein umweltschonenderInnovationsschritt, der die Bio-Energiespender von NORMA noch umweltfreundlichermacht.Aktive Nachhaltigkeit mit einem Ziel: Erhalt der natürlichen LebensräumeÜberhaupt legt das Handelsunternehmen NORMA auch in diesen tropischenAnbauländern größten Wert auf kontrollierte Nachhaltigkeit. Die Partner-Farmensind ausgesuchte Familienbetriebe, die bei der Bewirtschaftung ihrerAnbauflächen umfangreiche Unterstützung erfahren. Damit der natürlicheLebensraum der Bananen-Farmen erhalten bleibt, wurden allein in Kolumbien 3000Bäume neu gepflanzt. Die bereits umliegenden Obstbäume sowie Bambus- undZuckerrohrpflanzen bleiben unangetastet - bio-fermentierte Düngemittel und derErde gezielt zugeführte Mikroorganismen sorgen für eine hochwertigeBodenqualität.Für NORMA und den eingebundenen Lieferpartner ist es außerdemselbstverständlich, sich mit sozialen Projekten für die Plantagen-Mitarbeiter zuengagieren. Was dazu gehört, sind auskömmliche Löhne und Renten, Workshops &Kampagnen gegen jede Kinderarbeit, messbare Investitionen in Bildung undoffensives Vorgehen gegen jeden Drogenmissbrauch.Man sieht: Die NORMA-Kunden kaufen verantwortungsvoll angebaute Bio-Bananen, diejetzt von den Farmen bis in die NORMA-Filiale ohne die Verwendung von Kunststoffauskommen. Denn auch auf die Plastikbanderole verzichten die Bio-Bananen vonBio-Sonne nunmehr komplett, die Kunden erkennen die Früchte sofort an denaufgebrachten Bio- und Fairtrade-Stickern.Natürlich sind die Bio-Bananen bereits heute auch mit verlässlichen Gütesiegelnwie Global Gap oder Fairtrade zertifiziert.Um es an dieser Stelle festzuhalten: Zur herkömmlichen Produktion einesContainers voll mit Bananen werden auf den Plantagen rund 400 Kilogramm anPlastikmaterial eingesetzt. Bei NORMA ist Schluss mit dieser Praxis:Hochgerechnet auf die Verkaufsmenge der Bio-Sonne-Bananen spart NORMA jetztjährlich bis zu 60 Tonnen an Kunststoff ein.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt.