"Wegweisende Lymphologen-Tagung 5.-7.Oktober in Bad Soden/Taunus

Bad-Soden/TS (ots) -"Schwere Beine, geschwollene Beine: ist es Übergewicht, Zeichenfür eine Herzerkrankung oder tatsächlich ein Lymphödem? Mindestens2% der Bevölkerung leidet an Ödemen und ist dadurch erheblich inihrer Lebensqualität eingeschränkt. Ärzte, Physiotherapeuten undSanitätshausmitarbeiter diskutieren gemeinsam über die neuestenErkenntnisse."Wegweisende Lymphologen-Tagung 5.-7.Oktober in Bad Soden/TaunusVom 5. bis 7.Oktober treffen sich die deutschsprachigenLymphologen zur 42.Jahrestagung erstmals in Bad Soden/Taunus. Es istein gemeinsamer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie(DGL) und der Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GDL). Diebeiden Fachgesellschaften haben zusammen 1200 Mitglieder und es wirdmit ca. 400-500 Teilnehmern gerechnet. Die Lymphologie hatDeutschland im internationalen Vergleich einen hohen Stellenwert.Lymphologisch tätige Ärzte und Therapeuten versorgen in Deutschlandetwa 120.000 Lymphödem-Patienten und eine deutlich höhere Zahl anLipödem-Patienten. Den Teilnehmern werden in Workshops undPlenarvorträgen der aktuelle Stand der Wissenschaft und wegweisendeBehandlungskonzepte vermittelt. Die Liste der Referenten mitnationalen und internationalen Wissenschaftlern, Therapieprofis undführenden Dozenten unterstreicht diesen Anspruch. Neue Themen wieErnährung, Bewegung im Wasser und krankhafte Fettleibigkeit stehenneben den wiederkehrenden Themen wie das Lipödem auf dem Programm.Weitere Programmpunkte sind Streitgespräche unter Experten zurAnregung einer spannenden fachlichen Diskussion zu kontroversenThemen. Für Patienten wird am 5.10.2017 ein öffentlichenInformationstag und ein Patientenforum angeboten.Pressekontakt:Sekretariat:Pia Hermann, Lindenstraße 10, D-79877 Friedenweiler,Tel.: + 49 (0) 7651-971611,Fax: + 49 (0) 7651-971612,E-Mail:post@dglymph.de,http:// www.lymphologie-kongress.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Lymphologie e. V., übermittelt durch news aktuell