Wegner: Wohnungsbauförderung und soziales Mietrecht untrennbar verbunden

Berlin (ots) - Sonderabschreibung wird MietwohnungsangebotausweitenZu den am heutigen Freitag stattfindenden ersten Beratungen derGesetzentwürfe zur Anpassung des Mietrechts und zur steuerlichenFörderung des Mietwohnungsneubaus erklärt der bau- undwohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Kai Wegner:"Mit den heute erstmals im Deutschen Bundestag beratenenGesetzentwürfen bringen wir weitere wichtige Maßnahmen derWohnungspolitik voran. Das Mietrecht soll an die sehr angespannteWohnungsmarktsituation in den Ballungsregionen angepasst werden. Fürkleinere Modernisierungsmaßnahmen des Vermieters sollen diebürokratischen Hürden gesenkt werden. Vor allem aber soll esSonderabschreibungen für neu errichtete Mietwohnungen geben. Für unssind Wohnungsbauförderung und die Weiterentwicklung des sozialenMietrechts untrennbar miteinander verbunden.Damit werden nach dem Baukindergeld und der Zukunftssicherung dersozialen Wohnraumförderung die nächsten Vereinbarungen desKoalitionsvertrages vorangebracht. Für die Union ist klar, dass zurStabilisierung des Wohnungsmarktes verschiedene Maßnahmen nahezugleichzeitig angepackt werden müssen. Die Wohnungsbauziele derBundesregierung sind ehrgeizig, aber wir können sie in einemgemeinsamen Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen erreichen.Die Unionsfraktion wird dabei weiterhin Motor und Antrieb sein.Maßnahmen zur Baulandaktivierung, die Verbesserung derWohnungsbauprämie sowie die Prüfung von Freibeträgen bei derGrunderwerbsteuer müssen die nächsten Schritte sein."