Wegner: Nicht auf steigender Zahl neu genehmigter Wohnungen ausruhen

Berlin (ots) - Bundesrat muss Weg für steuerliche Förderung desMietwohnungsbaus freimachenLaut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der genehmigtenWohnungen von Januar bis Oktober 2018 um 1,2 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum gestiegen. Hierzu erklärt der baupolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner:"Die Zahl der neu genehmigten Wohnungen zeigt in die richtigeRichtung. Aber darauf können wir uns nicht ausruhen. DieBaugenehmigungen müssen in Zukunft weiter steigen, denn der Bedarf anzusätzlichem Wohnraum ist unverändert hoch. Bund, Länder und Kommunensind gemeinsam in der Verantwortung.Ein wichtiges Instrument zur Steigerung der Neubauaktivität istdie steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus. Sie wurde vomDeutschen Bundestag bereits beschlossen. Die Sonder-AfA ist Teil desInstrumentenmixes, auf den sich Bundesregierung, Länder und Kommunenauf dem Wohngipfel bereits im Grundsatz geeinigt haben.Durch die Aufhebung des Kopplungsverbots mit der sozialenWohnraumförderung und der KfW-Gebäudeförderung kann durch diesteuerliche Förderung auch der Bau von Wohnraum unterstützt werden,der preisreguliert und besonders energieeffizient ist. Wir erwarten,dass jetzt auch die Ministerpräsidenten im Bundesrat den Weg für dieSonderabschreibung freimachen."