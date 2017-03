Wegner: Neues Baurecht für mehr Stadt in der Stadt

Berlin (ots) - Bezahlbarer Wohnraum und eine bessere Mischung vonWirtschaft, Wohnen und WohlfühlenAm heutigen Donnerstag verabschiedet der Deutsche Bundestag dasGesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht undzur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt. Hierzu erklärtder Großstadtbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner:"Die Städte in Deutschland sind attraktiver denn je. Sie sindWachstumstreiber, Zukunftslabore und für viele Menschen auch echteSehnsuchtsorte. Klar ist zugleich, dass mit der Renaissance derStädte auch neue Herausforderungen einhergehen. Mit derBauplanungsrechtsnovelle geben wir die richtigen Antworten, damit dieStädte auch in Zukunft lebenswerte Heimat für die Menschen seinkönnen.Mit der neuen Baugebietskategorie "Urbane Gebiete" unterstützenwir die funktionsgemischte Stadt der kurzen Wege. Wir ermöglicheneine höhere Bebauungsdichte und damit mehr Stadt in der Stadt. WennWirtschaft, Wohnen und Wohlfühlen zusammenfallen, steigt dieUrbanität und damit auch die Attraktivität der Quartiere. Das "urbaneGebiet" ist zudem ein starkes Signal für mehr Wohnungsbau und auchfür mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten.Auf Betreiben der Union werden die Wohnbedürfnisse der Bevölkerungbei den Grundsätzen der Bauleitplanung künftig eine wichtigere Rollespielen. Wir schaffen einen gesetzlichen Hinweis auf dieVerantwortung und Pflicht der Kommunen, auf Wohnraummangel auchmittels Bauleitplanung zu reagieren. Davon versprechen wir uns einebessere Baulandmobilisierung. Zudem haben wir durchgesetzt, dass beider Aufstellung von Bauleitplänen die Wohnbedürfnisse von Familienmit mehreren Kindern besonders gewürdigt werden. Das ist ein starkesSignal für eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell