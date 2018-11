Wegner: Moderne Bau- und Stadtentwicklungspolitik des Bundes wird gestärkt

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss gibt Geld für digitales Bauen,Smart Cities und die Sanierung kommunaler EinrichtungenDer Haushaltsausschuss hat in seiner gestrigen Bereinigungssitzungbeschlossen, dass noch einmal wichtige Aufwüchse bei den bau- undstadtentwicklungspolitischen Ausgaben des Bundes veranschlagt werdensollen. Hierzu erklärt der baupolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner:"Der Haushaltsausschuss hat bei den bau- undstadtentwicklungspolitischen Ausgaben des Bundes noch einmal wichtigeAufwüchse veranschlagt. Die Bundesregierung kann so ihre moderne Bau-und Stadtentwicklungspolitik im Jahr 2019 weiter stärken.Mit fast 170 Millionen Euro soll im kommenden Jahr die aktiveGestaltung der Digitalisierung der Kommunen unterstützt werden. Dasneue Smart-Cities-Programm soll der Auftakt für die bewussteIntegration digitaler Optionen in die Stadtentwicklung werden. Eswird ein attraktives Angebot an die Kommunen geben, sich nochintensiver mit Investitionen in die digitale Zukunft zu befassen.Auch der Bund selbst soll die Möglichkeiten des digitalen Bauensund Planens stärker nutzen und zum Einsatz bringen. Aus diesem Grundwerden 2019 ca. 10 Millionen Euro für den Aufbau einesKompetenzzentrums im Bereich Hochbau zur Verfügung gestellt.Das erfolgreiche und stark nachfragte Programm zur Sanierungkommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultursoll um weitere 100 Millionen Euro ergänzt werden. Das wird helfen,eine Vielzahl der eingereichten Projekte zu unterstützen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell